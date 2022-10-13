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НАТО жестко ответит на ядерный удар РФ: СМИ Запада раскрыли, что будет ждать Путина

Ирина

Корреспонденты одного из авторитетных западных изданий выяснили, что Североатлантический альянс не будет молчать, если глава Кремля Владимир Путин решится на применение оружия массового поражения. Выяснилось, что НАТО соответствующим образом ответят на подобный выпад.

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Об этой информации сообщили в Reuters, где сослались на анонимное, высокопоставленное лицо в Блоке, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что применение ядерного оружия будет воспринято в качестве красной линии для НАТО. Если СМИ Запада правы, весь Блок примет согласованное решение о физическом ответе на применение подобного вида вооружения.

Источник добавил, что Россия не сможет уйти от ответственности, а у Альянса, в свою очередь, попросту не будет выбора, и он будет вынужден ответить на агрессию, дабы она не распространилась на весь мир.

Как сообщалось временем ранее, биография Путина оказалась ложной: журналистка выяснила новую информацию о детстве главы РФ.

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