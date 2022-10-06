Общество

Москвичи показали, в каких условиях содержат мобилизованных: печальные кадры

Ирина

В Российской Федерации общественное недовольство продолжает набирать обороты. Выяснилось, что с крайне плачевным отношением в армии сталкиваются не только жители регионов России, но и граждане, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Мобилизованные москвичи демонстрируют нынешнюю ситуацию по обеспечению новоприбывших людей. Никто официально не оформляется, люди живут на улицах, а питаются за свой счет. Притом им всем было выдано списанное оружие», – сказано в сообщении.

На видеороликах мужчины возмущаются тем, как к ним относится собственное правительство и представители армии. Люди требуют принятия соответствующих решений по комплектации бойцов. Немало людей еще жалуется на катастрофическую антисанитарию и наплевательское отношение командного состава к мобилизованным.

Неизвестно, делают ли вообще хоть что-то в России для решения вышеупомянутых проблем. Тем не менее, немало экспертов сходятся во мнении о том, что при сегодняшней власти в РФ другой армии фактически быть не может.

Напомним, освобожденные из плена РФ американцы раскрыли, что с ними делали россияне: подробности.

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