Общество

Освобожденные из плена РФ американцы раскрыли, что с ними делали россияне: подробности

Ирина

Американцы решили признаться, что с ними проделывали русские, когда военнослужащие находились в плену у оккупантов. Журналисты выяснили пугающие детали, которые нарушают целый ряд международных договоренностей.

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Об этой информации сообщили в Lb.UA, передает «УРА-Информ».

Освобожденные из российского плена иностранные добровольцы Алекс Друк и Энди Тхай Нгуен рассказали о пытках и унижениях, которые им пришлось пережить за 104 дня пребывания в плену у российских оккупантов. Их допрашивали, подвергали физическому и моральному насилию, давали мало еды и воды.

Следует отметить, что 9 июня американцы и их подразделение покинули северный Харьков. Говорят, что ведут воздушную разведку — слежение за российскими войсками с помощью беспилотников. Отряд попадает во вражескую ловушку. Часть команды возвращается на базу, но русским удается захватить Драйку и Гвинн. Они собрали оружие и снаряжение и связали их. Их депортировали сначала в Россию, а затем на оккупированную территорию Украины, в Донецкую область.

Когда они пересекли границу с Россией, по словам Драка, их мучители отметили их новое место, ударили кулаком в живот и сказали: «Добро пожаловать в Россию». Затем, как заявляет пострадавший, они обнаружили, что находятся в палатке, в которой есть еще от шести до семи военнопленных. Территория была огорожена колючей проволокой.

Драк сказал, что допросы были мучительными. Они допрашивали их, заставляли признать, что они были частью ЦРУ, заставляли стоять на руках и коленях, пока они не переставали их чувствовать. Затем уже начинались избиения.

«Они действительно думали, что мы поддерживаем связь с нашим правительством или что у нас большая государственная поддержка. Они действительно хотели убедиться, что мы не лжем, и у них были свои способы сделать это», — сказал он.

Через четыре дня их перевели на оккупированную территорию Украины. По их словам, в этом месте пытки становятся еще более жестокими. Большинство заключенных содержалось в холодном подвале, разделенном на терракотовые камеры. Каждый день они получали буханку хлеба и воду, которая часто была грязной. Гвинн сказал, что слышал крики во время допросов.

«Это была одна из худших частей. Я слышал, что люди страдают, и я ничего не могу с этим поделать», – сказал Гвинн.

По словам Драка, вооруженные оккупанты приказали ему и Гвину участвовать в пропагандистских интервью, которые появлялись в российских государственных СМИ, и просматривать их записи. В одном из них, опубликованном 17 июня, они выразили обеспокоенность по поводу коррупции в украинской армии и предупредили других американцев, чтобы они «дважды подумали» о вступлении в армию. Драк сказал, что до сих пор боится говорить такие вещи.

Через четыре недели их перевели в другое место. Условия там были столь же ужасающими: их покусали насекомые, оставив шрамы на спинах мужчин. В результате у обоих онемели руки, что могло свидетельствовать о повреждении нервов. Друк считает, что сломал четыре ребра. Гвин борется с кратковременной потерей памяти и говорит, что его разум был «сломан» в плену.

После освобождения добровольцы заявили, что хотят сосредоточиться на военных нуждах Украины и освободить других заключенных, в том числе американцев.

Друк и Гвинн были освобождены в результате обмена пленными 21 сентября, когда из плена вытащили в основном защитников «Азовстали». Саудовская Аравия способствовала освобождению иностранцев.

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