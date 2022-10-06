Стало известно, сколько еще будет длиться война в Украине: полковник дал ответ

Представитель высшего офицерского состава ВСУ, полковник Виктор Кевлюк сообщил о том, что война, к сожалению, очень быстро не закончится. По его словам, необходимо будет еще какое-то время подождать, пока над небом Украины воцарится мир.

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Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

В самом начале полковник начал с темы освобождения всех территорий Украины, которое, фактически, приведет к точке невозврата для армии Российской Федерации. Как сообщил Кевлюк, освободить все территории Украины у ВСУ получится только спустя 9-12 месяцев.

Затем он добавил, что вышеупомянутое достижимо, если Генштаб примет решение о 5-6 наступательных операциях. Притом, как он заявил, это минимальное количество маневров для подобной цели.

«Одна уже была – в Харьковской области. В итоге регион был почти полностью освобожден. Однако война будет идти до осени 2023 года», – заключил военнослужащий.

Напомним, на Херсонщине появляется все больше украинских флагов: стало известно, какие пункты освободили ВСУ.