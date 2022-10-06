Политика

Стало известно, сколько еще будет длиться война в Украине: полковник дал ответ

Ирина

Представитель высшего офицерского состава ВСУ, полковник Виктор Кевлюк сообщил о том, что война, к сожалению, очень быстро не закончится. По его словам, необходимо будет еще какое-то время подождать, пока над небом Украины воцарится мир.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

В самом начале полковник начал с темы освобождения всех территорий Украины, которое, фактически, приведет к точке невозврата для армии Российской Федерации. Как сообщил Кевлюк, освободить все территории Украины у ВСУ получится только спустя 9-12 месяцев.

Затем он добавил, что вышеупомянутое достижимо, если Генштаб примет решение о 5-6 наступательных операциях. Притом, как он заявил, это минимальное количество маневров для подобной цели.

«Одна уже была – в Харьковской области. В итоге регион был почти полностью освобожден. Однако война будет идти до осени 2023 года», – заключил военнослужащий.

Напомним, на Херсонщине появляется все больше украинских флагов: стало известно, какие пункты освободили ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Запад начал давить на Зеленского по войне в Украине: инсайдер раскрыл, в чем причина

Западное лобби начало продавливать свои нарративы, которые президент Украинского государства Владимир Зеленский должен учитывать. Если источник прав, то ВСУ фактически выставили тайминг касательно взятия одного из ключевых южных городов страны – Херсона.

Ирина

ВСУ начали освобождать Луганскую область: Гайдай сообщил радостную новость

Ключевой представитель ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что Вооруженные силы Украины смогли добиться неплохих результатов на северном фронте. Выяснилось, что некоторые населенные пункты Луганской области уже под контролем официального Киева.

Ирина

Россияне начали массово сдаваться в плен: ГУР раскрыло «говорящую» статистику и назвало цифры

В Главном управлении разведки представили статистические данные по военнослужащим российской армии. Выяснилось, что сдаваться в плен намерены уже не сотни, а целые тысячи людей, которые выбрали жизнь вместо смерти.

Ирина

На Херсонщине появляется все больше украинских флагов: стало известно, какие пункты освободили ВСУ

Представители Вооруженных сил Украины представили свой доклад касательно освобожденных территорий на южном фронте. Выяснилось, что немало сел и ПГТ покинули оккупационные войска, спасаясь контрнаступления ВСУ.

Ирина

Жданов спрогнозировал удар США по РФ: эксперт сообщил, когда это случится

Если появится информация о намерениях Кремля атаковать Украину, США могут нанести упреждающий удар по российским силам, участвующим в ядерной атаке.

Ирина

Теперь вы видели все – источник показал, кто вступил в ряды ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины решил присоединиться человек, который еще недавно был крупным политическим игроком в стране. Речь идет о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко, который уже успел отличиться на видеокамеру.