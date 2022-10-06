Запад начал давить на Зеленского по войне в Украине: инсайдер раскрыл, в чем причина

Западное лобби начало продавливать свои нарративы, которые президент Украинского государства Владимир Зеленский должен учитывать. Если источник прав, то ВСУ фактически выставили тайминг касательно взятия одного из ключевых южных городов страны – Херсона.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что Запад давит на Зеленского. Ему установили тайминг, который гласит: нужно взять Херсон до наступления зимы. Если этого не произойдет, то уже все будет потеряно. Никогда не произойдет. Армия РФ сможет укрепиться еще сильнее, а общество устанет ждать, разочаровавшись», – сказано в начале сообщения.

Следом было добавлено, что ВСУ вынуждены действовать в формате постоянной демонстрации результатов. В противном случае, поддержка Запада фактически будет быстрее падать.

«Или придется придерживаться плана Б, устроив трагедию или мировую катастрофу, которая будет контролироваться», – заключил источник.

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