На пороге войны: украинские силовики усилят зону ООС дополнительными отрядами

Дополнительные отряды полиции отправятся на Донбасс до конца недели

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В зону ООС Национальная полиция Украины направит дополнительные отряды сотрудников украинской полиции. Об этом сообщает заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УРА-Информ.

Такое решение руководство Национальной полиции, как отметил Фацевич, приняло после обострения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

«Относительно событий на востоке. У нас полицейские тоже в усиленном варианте несут службу. Часть полицейских входит в силы и средства Операции объединенных сил. Принятое решение руководством Национальной полиции усилиться дополнительными силами. Позже будет предоставлена информация о количестве и средствах, которые будут направлены на восток», — добавил он.

Дополнительные отряды сотрудников полиции, как отметил Фацевич, направятся на оккупированный Донбасс до конца недели.

Ранее сообщалось, что уклонение жителей оккупированных территорий Донбасса от мобилизации предполагает административную и уголовную ответственность на территории «республик».