Общество

На пороге войны: украинские силовики усилят зону ООС дополнительными отрядами

Дополнительные отряды полиции отправятся на Донбасс до конца недели

Время чтения: 36 Секунд

В зону ООС Национальная полиция Украины направит дополнительные отряды сотрудников украинской полиции. Об этом сообщает заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УРА-Информ.

Такое решение руководство Национальной полиции, как отметил Фацевич, приняло после обострения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

«Относительно событий на востоке. У нас полицейские тоже в усиленном варианте несут службу. Часть полицейских входит в силы и средства Операции объединенных сил. Принятое решение руководством Национальной полиции усилиться дополнительными силами. Позже будет предоставлена информация о количестве и средствах, которые будут направлены на восток», — добавил он.

Дополнительные отряды сотрудников полиции, как отметил Фацевич, направятся на оккупированный Донбасс до конца недели.

Ранее сообщалось, что уклонение жителей оккупированных территорий Донбасса от мобилизации предполагает административную и уголовную ответственность на территории «республик». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Гороскоп на 24 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День оптимизма и глобальных проектов.

В «Укрзализныце» рассказали, что будет с поездами на Донбасс

«Укрзализныця» продолжает штатно работать

«Генпрокурор ЛНР» открыто угрожает жителям Донбасса: чего ждать населению ОРДЛО

В ОРЛО призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет

В РФ назвали число жителей Донбасса «эвакуированных» в Россию

После признания Россией «ДНР» и «ЛНР» поток жителей Донбасса, пересекающих границу России, сократился

Украинские пограничники вводят режимные ограничения: в ГПСУ рассказали подробности

Такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима

В ОРДЛО предоставили РФ право строительства военной инфраструктуры на Донбассе

«ЛНР» и «ДНР» предоставляют России право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории