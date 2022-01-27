Военкор РФ рассказал, когда придет оружие для НВФ «ЛДНР» от России

Сейчас «соленые огурцы и вязаные носки, удобные берцы» возят самые стойкие энтузиасты, а это должен быть организованный поток

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Военкор из РФ Александр Сладков сообщил, когда можно ждать тепловизоры, ночные прицелы, а также снайперское вооружение незаконным вооруженным формированиям «республикам Донбасса» от России. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал Сладкова.

Есть вещи, как считает Сладков, которые крайне необходимы на хозяйстве «народным милициям ЛДНР».

«Это четкая и безоговорочная команда отвечать на каждый выстрел, применять весь арсенал, а не ждать команды на открытие огня через восемь инстанций. Также новые артиллерийские орудия и боеприпасы. Симуляторы для совершенствования артиллерийских расчетов. Ну и море остального!!!», — отметил он.

Также он считает важным организацию и узаконивание помощь от России для «ЛДНР».

«Вот тогда пойдут потоком тепловизоры, ночные прицелы, да и обычные ТРки (трубы разведчиков), снайперское оружие и боеприпасы к нему, предметы окопной цивилизации, И, наконец, просто носки, связанные российскими девчушками «солдату на фронт», — добавил Сладков.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация перебросила в Беларусь подразделение 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота к украинской границе. Данной бригадой командует предатель украинского государства Игорь Татарченко.