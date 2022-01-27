Гороскоп на 28 января пятницу для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

Пятница будет днём душевного покоя и гармонии.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овны в этот день будут, словно притягивать к себе везение и новые возможности. Астролог советует ужесточить отбор поступающих предложений, так как не все они будут соответствовать вашим стандартам.

Телец.

Астролог советует Тельцам в этот день все соглашения закреплять на бумаге. При подписании документов, проверять их тщательно на предмет различного рода лазеек или подводных камней. Так как в пятницу будет большой риск обмана.

Близнецы.

На Близнецов в этот день свалится очень много дел, и они со всеми справятся. Конечно, вы устанете от объёма проделанной работы, но зато и испытаете моральное удовлетворение и гордость от этого.

Рак.

Астролог советует Ракам в пятницу не пытаться сделать много вещей одновременно. Лучше сконцентрироваться на чём-то самом важном и сделать это хорошо. Вы можете этот день ощущать беспокойство по поводу дел, вам будет казаться, что всё слишком нестабильно и не надёжно. Но это временная ситуация, которую нужно просто перетерпеть.

Лев.

Львам в этот день астролог советует мечтать, загадывать желания и строить планы. Еще в пятницу вы будете невероятно притягательными и милыми в общении, из-за этого к вам будут тянуться люди.

Дева.

Девы в этот день могут оказаться в центре внимания. Астролог советует не смущаться этого, так как такое внимание к Вам вполне заслужено. И вам все же, несмотря на вашу самокритику, есть чем похвастаться и чем заинтересовать окружающих вас людей.

Весы.

Для Весов этот день будет благоприятный для стартапов и любых новых начинаний. Астролог предостерегает, если вы работаете в команде, а не в одиночку, нужно следить, чтобы среди коллег не затесался лентяй, который только будет тормозить всю вашу работу. От таких лучше сразу же избавляться.

Скорпион.

Скорпионам астролог советует в этот день не пытаться быть лучшим везде, так это вряд ли у вас выйдет. Лучше постарайтесь найти свою нишу и шлифуйте свой талант, пока он не засияет, как бриллиант. Не нужно распыляться на все сразу. Как только вы сможете добиться цели в одной отрасли, только тогда можете погружаться в другую, к которой имеете склонности.

Стрелец.

Стрельцы в этот день, возможно, будут завидовать чьему-то успеху. Астролог советует постараться перевести свои мысли в позитивное русло. К примеру, увидеть в данной особе ролевую модель, которой вам хочется подражать. Также вспомнив все свои достижения, вы сможете понять, что, в свою очередь, тоже смогли добиться многого.

Козерог.

Козерогам астролог советует сегодня держать язык за зубами, особенно касательно бизнес проектов. Ничего не стоит рассказывать даже близким вам людям, так как в пятницу будет велика вероятность эффекта сглаза.

Водолей.

Водолеям в этот день астролог советует проанализировать свои действия в последнее время. Возможно, где-то они допустили ошибку, поэтому всё пошло не так, как они планировали. Всё ещё можно исправить. Главное — вовремя остановиться и осознать ошибку.

Рыбы.

Для Рыб в этот день откроется множество новых возможностей. Но астролог советует жёстко фильтровать все предложения с точки зрения перспектив для вас. И не бояться отказываться от чего-то, в пользу более выгодного договора или предложения.

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