Подразделение предателя Украины отправили в Беларусь «на учения»

Татарченко родом с Киевщины

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Российская Федерация перебросила в Беларусь подразделение 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота к украинской границе. Данной бригадой командует предатель украинского государства Игорь Татарченко. Об этом сообщает Телеграм-канал «ДвіЩ», передает УРА-Информ.

До аннексии Крыма РФ мужчина был заместителем начальника Разведывательного управления штаба Командования ВМС ВС Украины. Стоит отметить, что он, совместно с с немногочисленными украинскими военными и моряками, не покинул крымский полуостров, присягнул на верность России.

«По имеющейся информации, он возглавляет батальонно-тактическую группу (БТГ) „155-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Тихоокеанского флота“, один из эшелонов с которой прибыл в Беларусь 23 января 2022 года», — сказано в сообщении в Телеграмм-канале.

Также известно, что Игорь Татарченко родом с Киевщины, а именно из города Вышгород. На военную службу мужчина пошел в сентябре 1994 года курсантом военной академии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не исключает возможность введения персональных санкций против главы Кремля Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.