Восемь лет НВФ «ЛНР» воюют с украинской армией трофейным оружием

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Вслед за «главой ДНР» Денисом Пушилиным резко начал благодарить Россию за поставку вооружения луганский «руководитель» Леонид Пасечник. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам ее окажет — мы будем признательны братской стране», — отметил Пасечник.

Также отдельно он подчеркнул, что восемь лет НВФ «ЛНР» воюют с украинской армией трофейным оружием, которое было отбито у ВСУ еще в 2014-2015 годах. Он подчеркнул, что такое оружие имеет свойство приходить в негодность.

Ранее сообщалось, что военкор из РФ Александр Сладков сообщил, когда можно ждать тепловизоры, ночные прицелы, а также снайперское вооружение незаконным вооруженным формированиям «республикам Донбасса» от России.