Общество

На Донбассе заработают мобильные передвижные отделения «Ощадбанка»: обнародованы даты и населённые пункты

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало график работы данных мобильных подразделений с 4-8 октября 2021 года.

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Об этой информации сообщила пресс-служба реинтеграции , передает Ura-inform.

Названы пять населённых пунктов, в которых будут работать передвижные отделения «Ощадбанка»: н.п. Закотне, н.п. Рубцы, смт. Ямполь и городах Новолуганке и Авдеевке.

Отделение банка на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» работает ежедневно, кроме выходных дней с 08.00-16.00.

Основными задачами передвижных отделений служит:

-обеспечивать выполнение соцмиссий и также осуществление задач, которые возложило государство на АО «Ощадбанк»;

— сделать более доступными услуги, предоставляемые банком для жителей наиболее отдалённых населённых пунктов Донецкой и Луганской областей, которые располагаются вблизи разграничительной линии на территориях , которые подконтрольны Украине;

-предоставлять услуги банка внутренне перемещённым лицам и людям, проживающим  вблизи разграничительной линии, также это касается тех кто проживает возле пропускного пункта.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о более важных и страшных вещах, которые происходят в так называемой «ДНР» чем подорожание картошки.

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