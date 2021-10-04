Общество

Отмененная граница между «ЛДНР»: «МВД ДНР» нашло новый способ заработка

Сотрудники «МВД ДНР» пытались «впарить» несвоевременную остановку на знаке STOP

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Между ОРДО и ОРЛО якобы была отменена граница с первого октября. Однако, члены НВФ продолжают взымать штрафы с транспортных средств при пересечении. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет УРА-Информ.

При пересечении перекрестка Дебальцево, как сообщили местные жители, на автономерах «ЛНР» водители ОРЛО столкнулись с тем, что «МВД ДНР» пытались приписать штраф за якобы несвоевременную остановку на знаке STOP на блокпосту.

«Стояла там какая-то неизвестная камера, запись с нее не показали. Хотели изъять техпаспорт и права. Мы были с маленьким ребенком, спешили, спорить не стали. В итоге сдоили с нас 500 рублей и пропустили. Будьте внимательнее при пересечении отмененной границы между ДНР и ЛНР», — отмечает житель оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало график работы данных мобильных подразделений с 4-8 октября 2021 года.

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