Общество

«Крым — это Украина»: на КПВВ «Каланчак» открыли памятный знак

Знак выполнен в форме гранитного сердца

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На КПВВ «Каланчак» установили памятный знак в честь 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, передает УРА-Информ.

На знаке красуется надпись: «Слава Украине! Героям слава! Крым — это Украина!». Он выполнен в форме гранитного сердца. Как известно, авторство памятного произведения принадлежит семье скульпторов из Коростышева. Знак был установлен на пункте пропуска в Крым с украинской стороны.

«Его сделала семья скульпторов Рожик из города Коростышев. Форма памятного знака выбрана не случайно, ведь Украина постоянно помнит события, связанные с оккупацией солнечного сердца страны — полуострова Крым», — отмечается в сообщении на странице облгосадминистрации в Facebook.

Ранее сообщалось, что командующий объединенных сил украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев опроверг информацию о том, что военным ВСУ на оккупированном украинском Донбассе запрещено отвечать огнем на обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований.

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