Бой с Усиком будет трудным — промоутер Джошуа

Эдди Хирн о ближайшем бое своего подопечного

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Британский промоутер Эдди Хирн мечтает организовать бой за титул абсолютного чемпионат мира в супертяжелом весе, за который поборолся бы его подопечный Энтони Джошуа (24-1, 21 нокаут).

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF утверждает, что ему все равно, сразится ли его подопечный в поединке за титул короля бокса с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) или Деонтэем Уайлдером (42-1- 1, 41 КО), пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

«Важно только то, что у кого будет пояс [WBC]», — сказал Хирн в интервью DAZN. — Речь шла не о Уайлдере или Фьюри, а о бесспорном чемпионстве и этом поясе».

— К сожалению, у меня ужасное предчувствие, что этот бой [Уайлдер — Фьюри] не состоится 9 октября. Я надеюсь, что это произойдет, но я не уверен. Между тем Джошуа предстоит разобраться с Усиком. Это будет действительно сложный бой, но победитель выйдет на Уайлдера или Фьюри, потому что все дело в абсолютном чемпионстве. Но сначала Усик, 25 сентября, — добавил глава Matchroom Boxing.

Ранее мы сообщали, что украинец Деревянченко поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул.