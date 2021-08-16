Происшествия

Других людей на видео не видно — стали известны подробности убийства мэра Кривого Рога

Константин Павлов был найден мертвым вчера, 15 августа

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Стали известны некоторые подобности гибели городского главы Кривого Рога Константина Павлова. Следователи Национальной полиции продолжают записи камер видеонаблюдения с места инцидента.

Глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило на брифинге рассказал некоторые детали следствия, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«В загородном доме Павлова обнаружили его тело с признаками огнестрельного ранения… Был сделан детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием», — заявил Анатолий Щадило.

В тоже время он добавил, что на данный момент анализируют данный из сервера. Также он отметил, что других людей на видео не видно, в тоже время проводится детальный анализ данных.

В тоже время также сообщается, что велось видеонаблюдение как прилегающей территории, так и внутренней.

Вчера мы сообщали, что мэр Кривого Рога был найден застреленным на пороге собственного дома.

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