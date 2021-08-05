«Увольняют задним числом»: Гиркин рассказал, как относятся к раненым в «армии ДНР»

В ОРДО не выделяют денег на лечение раненых «ополченцев»

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Бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что в ОРДО сейчас сложилась катастрофическая несправедливая ситуация с ранеными членами НВФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу «ополченца» в соцсети.

Сам Гиркин сообщил, что информация у него есть из достоверных источников в «корпусах народной милиции ДНР»

В ОРДО, как отметил Гиркин, совершенно не выделяют финансирование на лечение раненых «ополченцев». Также он отметил, что тех, кто получает сложные увечья и вовсе увольняют задним числом, чтобы не финансировать их лечение.

«У нас тут просто жесть с ранеными. Есть парень 18 лет поз Рыжий, из семьи одна мама, простая русская крестьянка вся упаханная работой за копейки. Из деревни под Иловайском. Пошел служить в 11 полк в ЗДН, Получил крайне серьезную травму позвоночника, тут же списали. Сделали первую операцию, с грехом по полам собрали 75 тысяч. Следущая операция стоит 290 тыс рублей. В Россию отвезти не получится, не транспонтабелен. До этого с батальонным медиком каждый день ездили к другому раненому «Баюну «, умер в реанимации. Тоже уволили задним числом. И так везде и всюду», — цитирует он членов НВФ.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе Игорь Гиркин признал, что в «корпусах ДНР и ЛНР» служат российские граждане, а «пособие» им выплачивает Кремль.