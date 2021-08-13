Меркель перед визитом в Украину посетит Путина

Немецкий канцлер полетит в Москву 20 августа

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Канцлер Германии Ангела Меркель с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию. Встреча немецкого политика с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным запланирована на 20 августа.

На встрече в Москве стороны должны обсудить сразу несколько важных вопросов, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — отметили в пресс-службе Путина.

В свою очередь немецкая сторона подтвердила прилет Меркель в Москву, но пока не называет вопросы, которые обсудят обе стороны.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге 13 августа объявил эту информацию.

«В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели», — сказал он.

Отметим, что фактически сразу после визита в Москву у Меркель запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Канцлер Германии предварительно должна посетить Украину 22 августа, но эта дата еще не окончательная.