Новый снимок Венеры — выглядит необычно (ФОТО)

Расстояние BepiColombo от поверхности Венеры на момент съемки составляло 1573 км

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Космический корабль BepiColombo, созданный совместно ЕКА и ДЖАКСА, пролетел над Венерой. Ему удалось сделать новое фото планеты.

Расстояние BepiColombo от поверхности Венеры на момент съемки составляло 1573 км. Зонд приблизился к поверхности планеты на расстояние 552 км в 13:51:54 UTC. Зонд не был предназначен для изучения Венеры, но ученые не могли упустить возможность сделать снимки планеты крупным планом, пишет УРА-Информ.

Фотография была сделана камерой наблюдения 3 модуля переноса ртути, которая делает черно-белые фотографии с низким разрешением 1024 на 1024 пикселей. Изображение было немного обработано для увеличения контрастности.

Хотя большая часть кадра заполнена ярким белым цветом Венеры и черным цветом космоса, мы также можем различить фрагменты космического корабля BepiColombo. Рядом с центром в верхней части изображения находится круглая антенна с высоким коэффициентом усиления для орбитального аппарата Меркурия. Часть корпуса зонда видна в верхнем левом углу.

Ранее мы сообщали, что НАСА может отложить миссию на Луну.