Общество

Жители ОРДО ездят на маршрутках, которые полностью прогнили

С первого апреля в ОРДО подняли стоимость проезда, но ситуация не улучшается

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Несмотря на то, что стоимость проезда в «ДНР» постоянно повышают, качество услуг продолжает оставаться неудовлетворительным. По дорогам ОРДО ездят откровенно опасные ржавые маршрутки.

Напомним, что с первого апреля в ОРДО подняли стоимость проезда в маршрутках. Аргументировали повышение тем, что автобусы разваливаются, водители жалуются на низкую зарплату, не за что ремонтировать машины, тем более – закупать новые, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Пассажиры, в свою очередь, продолжают сетовать, что часами ждут нужного автобуса, в часы пик не могут втиснуться в набитый салон. А водители при этом хамят и нарушают правила дорожного движения, рискуя жизнями пассажиров.

«Что же изменилось после повышения цен? Ничего, стало только хуже. Ну, разве что, увеличились прибыли частных перевозчиков, которые делятся барышами с местной «властью». Пассажирский электротранспорт в «ДНР» фактически уничтожен. Штат водителей городского электротранспорта в Донецке укомплектован всего на 39%. Основная проблема в том, сетуют в «Донэлектроавтотранс», что никто не хочет работать за мизерные деньги, которые платят водителям троллейбусов и трамваев», — пишет паблик.

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