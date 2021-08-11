Киев

Глава Нацполиции Киева подал в отставку

Он написал заявление

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко принял решение уйти в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, пишет УРА-Информ.

«Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто ㅡ успехов», ㅡ написал он.  

В тоже время он никак не объяснил такое свое решение. В полиции пока также не комментировали его отставку.

Напомним, что 13 июля в отставку подал министр внутренних дел Арсен Аваков. На пост главы МВД назначен Денис Монастырский.

Позже от должности заместителя министра внутренних дел уволили Антона Геращенко, который работал с Аваковым. На эту должность назначили бывшего народного депутата Мустафу Найема.

Ранее мы сообщали, что Крищенко может уйти в отставку.

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