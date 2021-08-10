Луганские улицы превращаются в «рай для бомжей»

Переполненные мусорные баки, картон, остатки мебели и старые ковры вокруг контейнеров

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Ситуация с вызовом мусора в Луганске продолжает ухудшаться. Однако есть категория граждан которым такая ситуация только на руку.

Во многих дворах даже в центре Луганска царит картина, способная порадовать разве что лиц без определенного места жительства. Переполненные мусорные баки, картон, остатки мебели и старые ковры вокруг контейнеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Люди устали писать жалобы коммунальщикам и строчить посты в социальные сети. Вывоз и утилизация бытовых отходов в Луганске так и не налажены. Очевидно, деньги есть только на форумы и патриотическое воспитание, такие низменные вещи, как вывоз мусора, наших возвышенных вождей не интересуют», — пишет паблик.

Еще в начале июля в «пресс-службе администрации Луганска» заявили, что сломались несколько единиц техники КП «Луганский центр утилизации отходов». Они обслуживают полигон твердых бытовых отходов. Поломка машин существенно осложнила весь процесс вывоза и утилизации мусора из Луганска, спровоцировала проблемы с сортировкой мусора. Цена вопроса – несколько бульдозеров.

Однако по сей день ситуация так и не изменилась.

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