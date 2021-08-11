Спорт

Месси официально перешел в ПСЖ: все подробности

34-летний аргентинец нашел себе новый клуб

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ПСЖ опубликовал в соцсети видео, на котором объявляется о трансфере Лео Месси, сам футболист даже поприветствовал фанатов ПСЖ! Интересно, что на футболке была надпись «Это Париж».

В коротком видео мы видим самолет (Лео Месси приземлился в Париже во вторник). Позже мы видим, среди прочего аргентинский флаг и шесть золотых мячей — ровно столько, сколько накопил на данный момент Лео Месси. Кроме того, в гардеробе мы видим висящие футболки Неймара и Мбаппе, и между ними есть свободное место. Место ждет 34-летнего аргентинца, пишет УРА-Информ.

Лео Месси поприветствовал фанатов ПСЖ. На аргентинце была футболка французского клуба.

Фабрицио Романо объявил в Твиттере, что «контракт будет заключен на два года. Возможное продление до июня 2024 года. Заработная плата составит около 35 миллионов евро за сезон.

Лео Месси играл за основную команду ФК «Барселона» с 2005 по 21 год. Представитель Аргентины сыграл в 778 официальных матчах каталонского клуба, забив 672 мяча и 305 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что каталонский клуб пытался удержать футболиста, но не сумел этого сделать.

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