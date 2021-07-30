В «ЛДНР» сообщают, что с 2022 года можно будет получить паспорт РФ за 5 дней: это не правда

Пропагандисты снова соврали

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Пропагандисты сообщили о том, что с 2022 года российский паспорт в ОРДЛО можно будет получить в максимально сжатые сроки – за 5 рабочих дней. Однако в этой новости оказалось немало нюансов и подводных камней.

Однако речь идет не с начала 22 года, а с июля следующего года, то есть – почти через год. С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Не стоит верить тому, что жители «ДНР» получат паспорт РФ за пять дней. По месту жительства, по понятным причинам, жители «республик» не смогут подавать документы на российское гражданство. Еще один момент, который, с большой вероятностью, будет тормозить процесс паспортизации в «ДНР» (и в «ЛНР») – проверки, которым подвергают жителей республик перед выдачей паспорта с двуглавым орлом на обложке. В отдельных случаях время проверки может достигать пяти месяцев и даже полугода», — пишет паблик.

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