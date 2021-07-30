Спорт

У Зеленского и Ко сразу 11 сценариев с перевыборами в Украине

Четыре основных и семь дополнительных

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Офис президента Украины и команда президента Владимира Зеленского рассматривают сразу более десяти вариантов с перевыборами в Украине. Речь идет как о перевыборах президента, так и о перевыборах парламента.

Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента существует четыре основных и семь дополнительных сценариев с перевыборами президента и Парламента или отдельно каждого из них, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Андрей Ермак является инициатором внеочередных президентских выборов с чётким контролем за системой и избирательным процессом, который позволит Банковой получить нужный результат не вызвав турбулентность власти», — пишет паблик.

Источник добавляет, что чистки в силовом блоке один из механизмов подготовки к стратегии Главы Офиса Президента к возможным перевыборам. Сейчас очень много вариантов развития событий, поэтому нет еще точного решения.

Ранее мы сообщали, что Луганск продолжает тонуть в мусоре.

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