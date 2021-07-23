Экономика

В «ДНР» резко подорожал бензин

Новость не порадовала местных жителей

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На территории оккупированного РФ Донбасса выросли цены на топливо. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей ОРДО.

«В ДНР завтра ожидается поднятие цены на АИ-100 до 65 рублей. Стоимость остальных марок бензина в ближайшее время останется на прежнем уровне,» — пишет житель Донецка.

Новость, конечно же, не порадовала местных жителей:

«Актуальные ценв на 21.07.2021. АИ-100 51,60. Ужас. Это Роснефть, Воронеж»

«100 рублей.100й бензин. так лучше»

«Дайте конкуренцию и будут нормальные цены, а так… Ввозят черт знает что и кто»

«Давайте сразу 1000/л, чего вола за хвост тянуть!»

Ранее сообщалось, что ранее «правительство» ОРДЛО сообщило о возобновлении работы промышленных предприятий на территории оккупированного Донбасса, в частности Енакиевского метзавода. Однако, реальное положение дел значительно отличается о того, что рассказывают пропагандисты. 

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