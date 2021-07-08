Политика

Зеленский и Ко хотят отправить в отставку Разумкова: ищут подписи

Общаются с разными фракциями

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Похоже, что отношения президента Украины Владимира Зеленского со своим соратником и спикером парламента Дмитрием Разумковым окончательно разладились. Теперь спикер Верховной рады может потерять свою должность.

Ранее эксперты и обычные украинцы могли увидеть, что сотрудничество между Разумковым и Зеленским не такое, как прежне. Спикер Парламента не поддерживает многие инициативы главы государства, что явно не нравится президенту Украины.

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента уже начал собирать голоса, чтобы отправить Разумкова в отставку. При этом речь идет не только о представителях «Слуги народа», но и также о других фракциях, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента начал формировать расширенную коалицию в парламенте для отставки Разумкова. Функционеры Банковой собирают голоса из разных фракций и депутатских групп для перезагрузки», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что у Разумкова растет поддержка в Парламенте.

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