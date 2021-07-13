Встреча Зеленского и Меркель: Украина проиграла

Зеленский не сумел убедить Меркель

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Вчера, 12 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны должны были обсудить несколько важных вопросов, в том числе и транспортировку российского газа.

Источник сообщает, что встреча закончилась не лучшим образом для украинского президента. Украинской делегации четко обрисовали расклад по Северному потоку – 2, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Просто так за СП-2 денег нам не дадут, тут мы проиграли! Возможно купят ГТС по дешевке, возможно ЕС продавит гарантии транзита на 10 лет через Украину, но самое интересное, цифра прогона будет небольшая — минимум! Даже проиграли схватку по донбасскому кейсу, так как Меркель прямо сказала, что Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера, а Зеленский на пресс-конференции промолчал, согласившись с этим утверждением», — пишет паблик.

Источник дополняет, что скорее всего, Ленеский понимает, что ничего никто выполнять не будет сейчас, так как Меркель скоро уйдёт, и возможно новый канцлер будет другого мнения по донбасскому кейсу.

Ранее мы сообщали, что Зеленский настроен привлечь «мощь США» к завершению войны на Донбассе.