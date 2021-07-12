В «ДНР» сообщили, что делать если потеряли их «паспорт»

В первую очередь нужно написать заявление в правоохранительные органы
Так называемые «власти» «ДНР» сообщили, что делать, если местных житель потерял «паспорт» «республики». При этом «власти» рассказали, что делать, если это произошло за границей.
Интересно, что даже в самой «ДНР» не сообщили, что где признают так называемые «паспорта» «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
Там сообщают, то в первую очередь нужно написать заявление в правоохранительные органы того государства, где на данный момент находится человек. Дальше нужно получить на руки документ, свидетельствующий об обращении по вопросу утери/кражи паспорта.
Следующий пункт — написать обращение с описанием ситуации и отослать его на e-mail местному «МВД» .В ответ пришлют заявление, которое нужно заполнить и переписать собственноручно.
Дальше нужно направить заявление, документ, выданный правоохранительными органами соответствующего государства, и личную фотографию в виде цифрового файла на тот же адрес.
Если все будет хорошо, в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления человеку выпишут бумажку, по которой он якобы сможет вернуться домой. Интересно, что будет с теми, кто пойдет на такой шаг в Украине.
Ранее мы сообщали, что в «ДНР» угрожают неплательщикам алиментов.