Общество

Первый случай заражения двойным вариантом коронавируса

90-летняя женщина после двойного заражения мутациями альфа и бета умерла

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Ученые настораживают, что возможно заразиться двумя вариантами коронавируса. Такой случай был обнаружен в Бельгии. 90-летняя женщина после двойного заражения мутациями альфа и бета умерла в марте этого года. Женщина не была вакцинирована.

Врачи считают, что это первый подобный случай, который был задокументирован, и, хотя он встречается редко, это так. В январе 2021 года ученые из Бразилии сообщили, что два человека одновременно заразились двумя типами коронавируса, один из которых является гамма-вариантом, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

90-летняя женщина, зараженная наиболее опасными вариантами коронавируса, была госпитализирован из-за ухудшения симптомов и респираторных заболеваний. Обе мутации происходят из Великобритании и Южной Африки.

Бельгийские ученые считают, что история болезни женщины — первый задокументированный случай двойного заражения коронавирусом. Ее случай обсуждался в этом году на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

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