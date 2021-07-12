Общество

Вакцина Pfizer стала доступной для всех украинцев: что произошло

В Украину официально должны завезти около 1 миллиона доз вакцины Pfizer

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В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Теперь всем желающим доступна вакцина Pfizer.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech доступна для всех желающих в центрах массовых прививок, пишет УРА-Информ.

Американская вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech теперь доступна для всех желающих в украинских центрах массовых прививок. При этом в МОЗ отметили, что эта вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями

Это стало возможным после того, как в Украину официально должны завезти около 1 миллиона доз вакцины Pfizer до конца этого месяца.

В тоже время в Минздраве сообщают, что в Украине продолжается вакцинация препаратом CoronaVac, которая во время испытаний продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний и 100%-ную эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ призывают отложить вакцинацию детей.

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