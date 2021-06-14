Политика

Встреча Байдена и Путина может закончиться наступлением ВСУ — Гиркин

Боевик о раскладах президентов США и России

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Встреча Владимира Путина и Джо Байдена может закончиться наступлением ВСУ на Донбассе. Такой прогноз дал «бывший министр обороны ДНР» Игорь Гиркин.

Боевик считает, что это произойдет если Путин на встрече скажет Байдену, что Россия не будет вмешиваться в случае такого развития событий. По словам Гиркина, Украина планировала такое наступление еще весной, но в итоге отменила его, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Они будут наступать, когда будут уверены, что их поддержит НАТО. Либо когда будут уверены, что Россия не окажет сопротивления. Если Путин в ходе переговоров с Байденом даст гарантии, что Россия не вмешается, то они пойдут в наступление сразу, поскольку они к нему готовы», — заявил Гиркин.

Напомним, что встреча американского и российского президента состоится 16 июня в Женеве. Стороны должны обсудить ряд вопросов, в том числе будет обсуждаться и украинский кейс.

Ранее мы сообщали, что если Путин и Байден не договорятся по Украине Киев ждет худший сценарий.

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