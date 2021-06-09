Новое открытие: ингредиент зеленого чая может защитить от COVID-19

Самая старая натуральная аптека всегда была сокровищницей потенциальных новых лекарств

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Ученые обнаружили в зеленом чае вещество, которое может препятствовать действию вируса SARS-CoV-2. Британо-индийская группа экспертов использовала в исследовании программу на основе искусственного интеллекта.

Хотя лекарства в основном ассоциируются с таблетками, многие вещества, содержащиеся в них, имеют растительное происхождение, пишет УРА-Информ.

— Самая старая натуральная аптека всегда была сокровищницей потенциальных новых лекарств. Поэтому мы спросили, может ли какое-либо из природных соединений помочь в борьбе с пандемией COVID-19, — говорит доктор Суреш Моханкумар, в настоящее время работающий в Университете Суонси.

— С помощью программы искусственного интеллекта мы протестировали и разделили библиотеку с натуральными веществами, которые, как известно, активны против других коронавирусов. Наши результаты показывают, что одно из соединений в зеленом чае может бороться с коронавирусом, ответственным за COVID-19, — говорит исследователь.

Результаты были описаны в журнале «RSC Advances», который особо выделил данную публикацию, разместив ее в разделе «Горячие статьи».

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