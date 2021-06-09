План Б Зеленского по Северному потоку-2: что предложил президент

Украина хочет получить гарантии от Вашингтона

Время чтения: 41 Секунд

После того, как президент США Джо Байден фактически отказался наложить санкции на Северный поток-2 Украина оказалась в проигрышном положении, ведь фактически может потерять всю мощь транспортировки газа в Европу.

В тоже время президент Украины Владимир Зеленский рассматривает различные варианты решения этой проблемы. Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента разработали альтернативный сценарий запрету Северного потока-2, который предложит Зеленский президенту США Джо Байдену в Вашингтоне относительно энергетической безопасности Европы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм Резидент.

«Мы потребует от Германии заключить контракт на поставки газа через украинскую ГТС на 10 лет до ввода Северного потока-2, что позволит выполнить программу Президента США по диверсификации газового рынка Европы», — пишет паблик.

Именно с таким предложением президент Украины намерен обратится к американскому президенту.

Ранее мы сообщали, что Байден пригласил Зеленского на встречу, стало известно когда она состоится.