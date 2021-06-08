Общество

Пандемия COVID-19: привито почти 1,5 млн. украинцев

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового поколения COVID-19

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На территории украинского государства завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения 142 062 граждан. Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает УРА-Информ.

За прошедший день на территории страны 48 161 человек было привито против пневмонии COVID-19. Первую дозу препарата получили 43 137 граждан, полностью иммунизированы — 5 024 граждан.

При этом, в лист ожидания вакцинации от пневмонии нового поколения COVID-19 записались 653 525 жителей страны.

С начала прививочной кампании на территории Украины привиты 1 284 145 граждан страны. При этом, первую дозу препарата от коронавируса получили 1 284 143 человека, полностью завершили вакцинацию — 152 142 жителей страны.

Ранее сообщалось, что пропуск через КПВВ на территорию Украины без обязательной самоизоляции будет доступен тем гражданам, которые хотят получить вакцину от коронавируса нового поколения.

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