Общество

В Украину прибыла партия вакцины Pfizer: она купленная за счет госбюджета

Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была куплена за счет государственного бюджета

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В среду, 26 мая, на территорию Украины прибыла очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения компании Pfizer, однако, эта партия была куплена за государственный счет. Об этом сообщают украинские паблики, передает УРА-Информ.

Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была куплена за счет государственного бюджета. Стоит отметить,ч то рейс с партией вакцины Pfizer от пневмонии нового типа прибыл в международный аэропорт «Киев». Вакцина должна пройти растаможку. Вскоре после этого ее отправят на склад, а затем развезут по регионам Украины.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что паспорта вакцинации на территории государства планируют запустить уже с первого июля, синхронизировав это с аналогичными процессами в Европейском Союзе.

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