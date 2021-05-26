Умер первый мужчина, вакцинированный против COVID-19: стала известна причина смерти

Шекспиру был 81 год

Время чтения: 46 Секунд

Уильям Шекспир умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Британец прославился, когда стал вторым человеком и первым мужчиной в мире, получившим вакцину от COVID-19 8 декабря.

Вакцинация против COVID-19 началась в Великобритании 8 декабря. Первым, кто получил вакцину, была 90-летняя Маргарет Кинан. Вскоре после нее был вакцинирован 81-летний Уильям Шекспир из Уорикшира. Англичане носил то же имя, что и английский поэт и драматург, живший на рубеже XVI и XVII веков, пишет УРА-Информ.

Привитый Уильям скончался в больнице в возрасте 81 года после долгой борьбы с болезнью, не связанной с коронавирусом. Бывший сотрудник Rolls Royce и приходской советник скончался в прошлый четверг после болезни в той же больнице, где ему сделали вакцину.

Мужчина оставил жену Джой, их двух взрослых сыновей и внуков. Друзья Уильяма вспоминают, что пенсионер был очень гордым жителем Ковентри.

Ранее мы сообщали, что в Украину прибыла партия вакцины Pfizer, она купленная за счет госбюджета.