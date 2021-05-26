Отдых в ОРДО: сколько придется заплатить местным жителям

Только проезд будет стоить 500 рублей

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В ОРДО начали распространять объявления по перевозке отдыхающих в курорт «ДНР» Седово. С первого июня желающим поехать в Седово из Горловки придется заплатить 450-500 рублей за проезд.

Местный блогер Егор Воронов отметил, что на данный момент известно одно место посадки — магазин „Мебельный город“, но может еще добавятся два — ж/м „Солнечный“ и центр города.В тоже время он отметил, что для проезда в Седово отдыхающим необходимо разрешение-вызов от тех предпринимателей, кто предоставляет жилье, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Блогер отмечает, что стоимость на проживание в Седово зависит от уровня жилья. Эконом-класс в частном секторе стоит 150 рублей в ночь с человека/кровати. Средняя цена — 250 рублей (с 20 июня обещают ее повысить до 300). Эконом-предложения по пансионатам — 400−450 рублей.

Средняя пансионатная цена еще в конце марта «Алые паруса» по профсоюзным путевкам предлагали стоимость номера в сутки (на 2 человека с 3-х разовым питанием) — 2 740 руб.

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