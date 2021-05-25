Общество

Запуск COVID-паспортов: Украина синхронизируется с ЕС

Речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского

Время чтения: 32 Секунд

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что паспорта вакцинации на территории государства планируют запустить уже с первого июля, синхронизировав это с аналогичными процессами в Европейском Союзе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Стоит отметить, что речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Глава государства поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации». Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в ЕС», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 2608 новых случаев заболевания пневмонией нового типа.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Прекращение авиасообщения с РБ: в МИД Украины ответили на ноту протеста со стороны Беларуси

Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью

Назван самый безопасный регион Украины

На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины

Выборы в Госдуму: в РФ привлекут жителей ОРДЛО для голосования

В ЦИК рассматривается большое количество предложений

ОРДЛО несет опасность для Азовского моря: Шмыгаль объяснил почему

На временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт

Смерть «русского мира»: жителям ОРДЛО придется выбивать пенсии через суд

Украинцы, которые получили паспорта РФ все чаще сталкиваются с отказом в выплате пенсий

В Украине удерживается низкий уровень заболеваемости COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в украинской столице

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap