Запуск COVID-паспортов: Украина синхронизируется с ЕС

Речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского

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Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что паспорта вакцинации на территории государства планируют запустить уже с первого июля, синхронизировав это с аналогичными процессами в Европейском Союзе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Стоит отметить, что речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Глава государства поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации». Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в ЕС», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 2608 новых случаев заболевания пневмонией нового типа.