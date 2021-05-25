Запуск COVID-паспортов: Украина синхронизируется с ЕС

Речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что паспорта вакцинации на территории государства планируют запустить уже с первого июля, синхронизировав это с аналогичными процессами в Европейском Союзе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.
Стоит отметить, что речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
«Глава государства поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации». Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в ЕС», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 2608 новых случаев заболевания пневмонией нового типа.