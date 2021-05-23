Россия продолжит применять силу на Донбассе: в МИД рассказали, как этого можно избежать

Украина постоянно находится в состоянии полной боевой готовности

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Российская Федерация продолжит применять военную силу на оккупированном Донбассе до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО. Об этом заявил в интервью изданию «Укринформ» заместитель главы украинского МИДа Василий Боднар, передает УРА-Информ.

«Нам важно получить четкий сигнал о готовности Альянса предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Разговоры о том, что двери НАТО для нас открыты мы слышим уже давно. Обострение на фронте и концентрация российских войск на границе показали: пока мы не получим членство в НАТО, Россия продолжит угрожать силой и применять силу, как это ежедневно происходит на фронте», — отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что Украина постоянно находится в состоянии полной боевой готовности на случай нападения РФ.

«С другой стороны, если мы должны развиваться, то должны получить какие-то практические гарантии защиты, а не только на бумаге, как Будапештский меморандум. Такой гарантией, например, могло бы стать постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе», — добавил заместитель главы МИД.

Ранее сообщалось, что Украина не ожидает введение западными государствами своих войск для противостояния вооруженной агрессии России. При этом, правительство Украины рассчитывает на поддержку другого рода, которую страны-партнеры способны предоставить.