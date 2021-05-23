Общество

Пандемия COVID-19: названы регионы Украины, что лидируют в антирейтинге заболеваемости

За последние сутки было протестировано 34 506 человек

Время чтения: 41 Секунд

На территории Украины за прошедшие сутки заболело пневмонией нового поколения 2533 человека. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

Стоит отметить, что за последние сутки заразилось 153 ребенка и 31 медработник.

Известно, что в медицинские учреждения было госпитализировано 1701 человек. При этом, выписали из больниц — 3104 человека. В результате коронавирусной болезни погибло 89 граждан страны, а побороли недуг- 8937 человек.

За последние сутки было протестировано 34 506 человек. Методом ПЦР — 16 285, методом ИФА — 3730. Также было проведено 14 491 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний пневмонией нового поколения COVID-19. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Мост Кличко» открыт после очередной реконструкции

Мост был временно закрыт из-за повреждения верхнего слоя стекла

Представители «Единой России» приезжали на Донбасс: названы причины визита

„Единая Россия“ берет на себя ответственность за Донбасс

ВСУ получили новое вооружение: в арсенале появились модернизированные танки Т-64

Вооруженные Силы Украины получили их от Харьковского бронетанкового завода

Россия продолжит применять силу на Донбассе: в МИД рассказали, как этого можно избежать

Украина постоянно находится в состоянии полной боевой готовности

«Евровидение 2021»: Украина вошла в топ-5

Победителем грандшоу оказался представитель Италии

Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился на 20%

За неделю через КПВВ последовали 213 граждан

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap