Пандемия COVID-19: названы регионы Украины, что лидируют в антирейтинге заболеваемости

За последние сутки было протестировано 34 506 человек

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На территории Украины за прошедшие сутки заболело пневмонией нового поколения 2533 человека. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

Стоит отметить, что за последние сутки заразилось 153 ребенка и 31 медработник.

Известно, что в медицинские учреждения было госпитализировано 1701 человек. При этом, выписали из больниц — 3104 человека. В результате коронавирусной болезни погибло 89 граждан страны, а побороли недуг- 8937 человек.

За последние сутки было протестировано 34 506 человек. Методом ПЦР — 16 285, методом ИФА — 3730. Также было проведено 14 491 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний пневмонией нового поколения COVID-19.