Культура Общество

«Евровидение 2021»: Украина вошла в топ-5

Победителем грандшоу оказался представитель Италии

Время чтения: 25 Секунд

В Нидерландах завершился финал песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Роттердаме,. Победителем конкурса стала группа Måneskin, которая представляет Италию. Исполнители одержали победу с результатом в 524 голоса. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что украинская группа «Go_А» с песней «Shum» заняла пятое место на европейском конкурсе с результатом в 364 голоса.

Всего в конкурсе принимали участие представители 26 европейских государств.

Ранее сообщалось, что 18 мая, прошел полуфинал песенного конкурса — Евровидение. Среди участников, которые сражались за выход в финал была и Украина.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Мост Кличко» открыт после очередной реконструкции

Мост был временно закрыт из-за повреждения верхнего слоя стекла

Представители «Единой России» приезжали на Донбасс: названы причины визита

„Единая Россия“ берет на себя ответственность за Донбасс

ВСУ получили новое вооружение: в арсенале появились модернизированные танки Т-64

Вооруженные Силы Украины получили их от Харьковского бронетанкового завода

Пандемия COVID-19: названы регионы Украины, что лидируют в антирейтинге заболеваемости

За последние сутки было протестировано 34 506 человек

Россия продолжит применять силу на Донбассе: в МИД рассказали, как этого можно избежать

Украина постоянно находится в состоянии полной боевой готовности

Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился на 20%

За неделю через КПВВ последовали 213 граждан

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap