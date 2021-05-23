«Евровидение 2021»: Украина вошла в топ-5

Победителем грандшоу оказался представитель Италии
В Нидерландах завершился финал песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Роттердаме,. Победителем конкурса стала группа Måneskin, которая представляет Италию. Исполнители одержали победу с результатом в 524 голоса. Об этом пишет УРА-Информ.
Стоит отметить, что украинская группа «Go_А» с песней «Shum» заняла пятое место на европейском конкурсе с результатом в 364 голоса.
Всего в конкурсе принимали участие представители 26 европейских государств.
Ранее сообщалось, что 18 мая, прошел полуфинал песенного конкурса — Евровидение. Среди участников, которые сражались за выход в финал была и Украина.