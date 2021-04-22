Коронавирус в основном передается по воздуху: доказательства неопровержимы

Главное это маски

Время чтения: 49 Секунд

Вирус SARS-CoV-2 передается в основном воздушным путем, утверждает международная группа исследователей во главе со специалистами из Оксфордского университета. Об этом говорят ученые после анализа имеющихся исследований.

Исследователи предоставили список из десяти различных доказательств, подтверждающих их тезис, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Они упоминают в нем, среди прочего, случаи так называемых Super Seeders — Например, в округе Скагит, штат Вашингтон, один человек в хоре заразил 53 других. По словам авторов статьи, исследования подтверждают, что такие события нельзя объяснить тесным контактом или передачей вируса только при прикосновении к инфицированным поверхностям.

Ученые также указывают, что передача вируса в помещении происходит намного интенсивнее, чем на открытом воздухе, а вентиляция значительно снижает его.

Кроме того, они обращают внимание на исследования, согласно которым люди, у которых отсутствуют симптомы или симптомы еще не проявились, не чихают и не кашляют, составляют около 40 процентов инфекции. По их мнению, эта «тихая» передача должна стать одним из основных способов распространения вируса.

За последние сутки в Украине зафиксировано 500 смертей.