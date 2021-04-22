Общество

РФ Донбасс и Луганск пока не нужны — жители ОРДЛО

Пропагандисты назвали новую дату

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Некоторые жители ОРДЛО верили, что во время вчерашнего выступления президента Российской Федерации Владимира Путина надеялись, что глава Кремля объявит о том, что «ДНР» и «ЛНР» РФ признает «ДНР» и «ЛНР». Однако этого, конечно-же, не произошло.

Теперь же они утверждают, что Путин может «признать» «республики», просто сделает это позже. Об этом пропагандисты из ОРДО пишут в социальных сетях, делая свои прогнозы «признания». Даже называется дата – 23 апреля, ведь Путин о Донбассе даже не вспомнил во время своего выступления. А новую дату называют местные военкоры и блогеры, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«РФ Донбасс и Луганск пока не нужны. До тех пор пока не излечатся и не пройдут перемены курса в Москве», — пишут комментаторы.

Местные жители считают, что пропагандисты сами придумали, что Путин  признает «республики».

«Сами додумали, сами притянули и быстренько написали. А потом: ой… а с чего наш народ взял, что Путин что-то там нам обещал?.. Где-то послышалось, где показалось, сами додумали, сами поверили», — отмечает один из участников дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в Украине появятся блокпосты практически возле всех границ.

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