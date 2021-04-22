Общество

В Украине снова почти 500 смертей за сутки от ковида: новые данные

Также зафиксировано 16 235 новых случаев коронавирусной болезни

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Коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни украинцев. Предыдущие сутки снова были печальными погибло почти 500 пациентов от вируса.

За предыдущие 24 часа в Украине зафиксировали 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. Также за сутки госпитализировали 3 904 человека, а выздоровел 18 831 пациент. В тоже время за последние 24 часа умерло еще 470 человек, пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях. Летальных случаев больше всего в среду зарегистрировали в Днепропетровской области (48), Киеве (44), Киевской области (39), Одесской (36), Донецкой (30), Харьковской (28), Львовской (27), Запорожской (24), Херсонской (23) областях», — написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.

В общей сложности с начала пандемии вирус обнаружили у 1 990 353 человек. 1 533 303 человека уже выздоровели, в 415 784 жителя Украины еще болеет. 41 266 человек умерли.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, когда в Киеве ослабят карантин.

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