«Мы не хотим в Россию!»: жители ОРДЛО о «признании» «республик»

Даже среди сторонников «республик» есть граждане, которые не хотят получать российское гражданство

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса считают, что «республики» не нужны Российской Федерации. Соответственно, в Кремле их не планируют признавать. Об этом дончане пишут, комментируя мнение российского эксперта Николая Старикова о том, что «первый шаг» к возможному «признанию» якобы уже сделан, передает УРА-Информ.

«Донбасс России не нужен… А они нам тут все соловьями в уши поют», — пишут жители Донецка.

«России Донбасс нужен ТОЛЬКО в составе Украины», — отметил другой пользователь сети.

При этом, даже среди сторонников «республик» есть граждане, которые не хотят получать российское гражданство.

«А ничего, что далеко не все жители Донбасса хотят российский паспорт и мнимое российское гражданство? Не?» — пишут комментаторы.

Также паспорта России выданы уже некоторым украинцам из ОРДЛО. Их, по мнению комментаторов, можно будет легко аннулировать.

«Так даром не нужен чемодан без ручки Донбасс, а паспорта легко аннулируются, поэтому дали замануху. Так же могут и забрать», — подчеркнул пользователь.

Ранее сообщалось, что в так называемой «ЛНР» действительно готовятся к возможному наступлению украинской армии. На это указывает все большее количество различных моментов в самой «республике».