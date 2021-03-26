Общество

Гордон ответил на вопрос о силовом сценарии на Донбассе: что сказал журналист

Журналист не верит в такое развитие событий

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Известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону поставили вопрос относительного того, верит ли он в силовое решение конфликта на Донбассе. Он высказал свое мнение по этому вопросу.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» один из зрителей поставил вопрос Гордону – Дмитрий, как вы думаете, возможен ли силовой сценарий на Донбассе после следующего заседания СНБО, пишет УРА-Информ.

Гордон заявил, что не верит в такое развитие событий.

«Я не верю в силовой сценарий развития событий на Донбассе. Об этом постоянно твердят россияне, может быть для того, чтобы с помощью этой дезинформации самим воплотить в жизнь силовой сценарий.», — заявил украинский журналист.

Больше ничего по этому вопросу Дмитрий Гордон ничего не сказал.

Ранее Гордон раскритиковал введения локдауна в Киеве. Он отметил, что нужно было или все оставлять открытым, или все закрывать, имея в виду общественный транспорт.

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