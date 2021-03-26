Северная Корея запустила очередную ракету: что происходит

Ким Чен Ын лично не наблюдал за испытанием

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Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что в четверг в Северной Корее была запущена «новая тактическая управляемая ракета». Согласно этому источнику, лидер коммунистического режима Ким Чен Ын лично не наблюдал за испытанием.

Новое оружие основано на существующей технологии, которая была усовершенствована и теперь несет 2,5-тонную боеголовку. «Разработка этой системы вооружений имеет большое значение для укрепления военной мощи нашей страны и сдерживания всех видов военных угроз», — сказал Ли Пхён Чол, руководивший испытанием, пишет УРА-Информ.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ в Северной Корее, была запечатлена черно-белая ракета, выпущенная с военной ракеты-носителя. По сообщению KCNA, две такие ракеты поразили цель на расстоянии 600 километров.

Это второе испытание баллистической ракеты в Пхеньяне за неделю. В минувшие выходные Северная Корея запустила две ракеты малой дальности. Ракеты были запущены вскоре после объявления о том, что северокорейский режим не будет вступать в переговоры с властями США, несмотря на сигналы о том, что администрация президента Джо Байдена хотела установить контакт.