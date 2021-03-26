Политика

Северная Корея запустила очередную ракету: что происходит

Ким Чен Ын лично не наблюдал за испытанием

Время чтения: 47 Секунд

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что в четверг в Северной Корее была запущена «новая тактическая управляемая ракета». Согласно этому источнику, лидер коммунистического режима Ким Чен Ын лично не наблюдал за испытанием.

Новое оружие основано на существующей технологии, которая была усовершенствована и теперь несет 2,5-тонную боеголовку. «Разработка этой системы вооружений имеет большое значение для укрепления военной мощи нашей страны и сдерживания всех видов военных угроз», — сказал Ли Пхён Чол, руководивший испытанием, пишет УРА-Информ.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ в Северной Корее, была запечатлена черно-белая ракета, выпущенная с военной ракеты-носителя. По сообщению KCNA, две такие ракеты поразили цель на расстоянии 600 километров.

Это второе испытание баллистической ракеты в Пхеньяне за неделю. В минувшие выходные Северная Корея запустила две ракеты малой дальности. Ракеты были запущены вскоре после объявления о том, что северокорейский режим не будет вступать в переговоры с властями США, несмотря на сигналы о том, что администрация президента Джо Байдена хотела установить контакт.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Президентский рейтинг: Зеленский продолжает улучшать позиции

Президента готовы поддержать, почти 25 процентов украинцев

В ТКГ рассказали, в каком случае Украина подаст воду в Крым

Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы

Кому подчиняются НВФ: это не Пушилин

Пушилина во «главе» ОРДО скоро сменят.

Украина должна быть готова: Кравчук прогнозирует расширение агрессии РФ

Кремль, по мнению Кравчука, может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям

РФ проводит зачистку на передовой: уберут всех виновников пыток и убийств

В ОРДЛО «хватает виновных»

В Белом Доме рассказали, чего ждут от Украины: там надеяться на успех

Огромную важность имеет выполнение Зеленским своих обещаний

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap