Это была явная глупость властей — Гордон

Журналист о введении локдауна в Киеве

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением по поводу введения локдауна в Киеве. Местные власти приняли решение ввести режим «красной зоны» несколько дней назад.

Он заявил, что киевские власти допустили ошибки, введя такого вида дополнительные ограничения. Журналист заявил, что в первую очередь локдаун ударил по малому и среднему бизнесу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«О глупости приходится часто думать – глупости власти нашей. В частности, очевидная глупость киевской власти. Вот объявили локдаун, закрыли торгово-развлекательные центры, рестораны, кинотеатры. Просто в очередной раз убили малый и средний бизнес, дали по башке со всего размаха. В это же время транспорт переполненный, метро переполнено, куча людей», — заявил Гордон.

Он заявил, что необходимо либо закрывать все, либо нечего. Ведь главное заражение происходит в транспорте, а не в кинотеатрах, ресторанах.

Ранее Гордон прокомментировал митинги на поддержку Стерненко возле Офиса президента.