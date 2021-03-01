Общество

«10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день», — Степанов рассказал о планах правительства

Мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,300 тыс. вакцинаций в день

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Министерство здравоохранения Украины планирует уже до конца текущей недели каждый день вакцинировать от коронавирусной пневмонии нового типа 10-11 тыс граждан страны. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Степанова.

«К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы», — отметил министр Максим Степанов.

Он заявил, что мощности украинской системы здравоохранения на текущий момент позволяют проводить 11,300 тыс. вакцинаций в сутки.

«Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать», — отметил Степанов, рассуждая о небольшом количестве желающих пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной пневмонии нового поколения, которая недавно была доставлена в Украину попросту выбрасывается в урны, так как врачи не могут хранить неиспользованные вакцины, если флакон, который изначально рассчитан на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов. 

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