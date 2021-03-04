Общество

Война на Донбассе: НВФ подтянули все вооружение, включая РСЗО и тяжелую технику

Похоже, что настоящие военные действия уже близко

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Похоже, что «ДНР» готовится к серьезному обострению конфликта на Донбассе. Блогер из ОРДО, работающий под ником «ДонРФ» поделился интересной информацией.

Блогер подтвердил информацию о том, что подразделения так называемой «народной милиции ЛНР» начали подтягивать вооружения к линии соприкосновения на Донбассе. Он также подтвердил, что главарь «ЛНР» Леонид Пасечник уже открыто заявляет о том, что ОРДЛО находится за шаг до горячей фазы войны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Блогер отмечает, что боевики уже даже подтянули все вооружение, включая РСЗО и прочую тяжелую технику.

«Подтянули все, что могли, бои на окраинах гремят, что скрывают не особо тщательно ибо особо тщательно не скроешь, местные не молчат, несмотря на попытки протолкнуть закон об уголовке за „клевету“ на власть в сети, им там терять нечего», — написал блогер.

В тоже время источник добавляет, что по ОРДЛО ведут закулисные переговоры, согласно которым Россия якобы будет вести их до конца, не идя на открытую войну.

Ранее мы сообщали, что «ДНР» вышли из перемирия, боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ.

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